Il Papa, responsabilità e discernimento di fronte all’IA

Leone XIV incontra i giornalisti, 'benefici per l'umanità'

CITTÀ DEL VATICANO, 12 MAG – Di fronte al “potenziale immenso” dell’intelligenza artificiale, bisogna avere “responsabilità e discernimento per orientare gli strumenti al bene di tutti, così che possano produrre benefici per l’umanità”. Lo ha detto Papa Leone XIV incontrando i giornalisti nell’Aula Paolo VI. “E questa responsabilità – ha aggiunto – riguarda tutti, in proporzione all’età e ai ruoli sociali”.

