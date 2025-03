Il Papa riceve la visita di Parolin e Pena Parra

agenzia

Il Segretario di Stato e il Sostituto al Gemelli

ROMA, 09 MAR – Questa mattina, nella sua camera al decimo piano del Policlinico Gemelli, papa Francesco ha ricevuto la visita del cardinale segretario di Stato Pietro Parolin e del sostituto per gli Affari generali mons. Edgar Pena Parra. “Il Pontefice li incontra regolarmente durante la settimana e sta inserendo questi incontri anche nella sua degenza al Gemelli”, spiega la Sala stampa vaticana, secondo cui “è questa l’occasione per aggiornare il Pontefice sulla situazione della Chiesa e del mondo”. “Va notato il riferimento di oggi del Papa all’Angelus alla situazione in Siria, e sicuramente si sarà parlato anche di questo”, viene aggiunto.

