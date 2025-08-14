Il Papa riceverà associazione pro Lgbt e donne preti

agenzia

Noi Siamo Chiesa invitata per fine ottobre al Giubileo

CITTÀ DEL VATICANO, 14 AGO – Alcuni rappresentanti di “Noi siamo Chiesa” parteciperanno al Giubileo delle équipe sinodali in Vaticano alla fine di ottobre. Si tratta di una novità assoluta, considerato che il movimento internazionale è in polemica con la Santa Sede su tanti temi, dalla questione Lgbt all’ordinazione delle donne, dal matrimonio dei sacerdoti alle riforme economiche. Il movimento è stato invitato in Vaticano dal card. Mario Grech, segretario generale del Sinodo, dal 24 al 26 ottobre. I partecipanti attraverseranno la Porta Santa e “incontreranno anche Papa Leone XIV”, come riferisce anche il portale di informazione del Vaticano.

