I medici, 'andrà a Santa Marta. E' in condizioni stabili'

ROMA, 22 MAR – “Il Papa domani è in dimissione. Domani sarà a Santa Marta”. Lo hanno annunciato i medici che hanno in cura il Pontefice al Gemelli precisando che è in condizioni stabili.

