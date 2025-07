Il Papa, scenari spaventosi, cresca il desiderio di pace

agenzia

"Preoccupa LA corsa agli armamenti, compresi quelli nucleari"

CITTÀ DEL VATICANO, 25 LUG – “Il contesto mondiale attuale è tristemente segnato da guerre, violenze, ingiustizie e fenomeni metereologici estremi, che obbligano milioni di persone a lasciare la loro terra d’origine per cercare rifugio altrove”. Lo scrive il Papa nel messaggio per la Giornata dei migranti che si celebrerà ad ottobre. “La prospettiva di una rinnovata corsa agli armamenti e lo sviluppo di nuove armi, incluse quelle nucleari, la scarsa considerazione degli effetti nefasti della crisi climatica in corso e le profonde disuguaglianze economiche rendono sempre più impegnative le sfide del presente e del futuro”. “Di fronte alle teorie di devastazioni globali e scenari spaventosi, è importante – sottolinea Leone – che cresca nel cuore dei più il desiderio di sperare in un futuro di dignità e pace per tutti gli esseri umani”.

