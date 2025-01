Il Papa, se Trump manda via i migranti è una disgrazia

agenzia

'L'Italia non fa figli, li faccia entrare'

CITTÀ DEL VATICANO, 19 GEN – Se è vero che il nuovo presidente Usa Donald Trump tra i primi provvedimenti manderà via i migranti irregolari “è una disgrazia”, “fa pagare ai poveri il conto dello squilibrio”. Lo ha detto il Papa a ‘Che tempo che fa’ di Fabio Fazio su Nove. Quanto al nostro paese, “In Italia l’età media è di 46 anni: non fa figli. Faccia entrare i migranti”, ha detto il Papa. “Se non fai i figli fai entrare i migranti”, “questa è una cosa che va risolta”.

