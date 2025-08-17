Il Papa, serve il fuoco dell’amore, non quello delle armi

agenzia

"E neanche quello delle parole che inceneriscono"

ALBANO LAZIALE, 17 AGO – Il Papa nell’omelia invita a “non vivere più per noi stessi, di portare il fuoco nel mondo. Non il fuoco delle armi, e nemmeno quello delle parole che inceneriscono gli altri. Questo no. Ma il fuoco dell’amore, che si abbassa e serve, che oppone all’indifferenza la cura e alla prepotenza la mitezza; il fuoco della bontà, che non costa come gli armamenti, ma gratuitamente rinnova il mondo. Può costare incomprensione, scherno, persino persecuzione, ma non c’è pace più grande di avere in sé la sua fiamma”, ha sottolineato Papa Leone.

