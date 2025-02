++ Il Papa si alza dal letto, ‘il cuore regge bene’ ++

agenzia

Fonti, 'non riceve visite se non dei diretti collaboratori'

ROMA, 19 FEB – Il Papa, durante le sue giornate nella camera al Gemelli, si alza anche dal letto e si accomoda in poltrona. E’ quanto si apprende da fonti vaticane, secondo le quali Francesco – cui è stata diagnosticata una polmonite bilaterale – non è sottoposto a una somministrazione supplementare di ossigeno, almeno in forma stabile, ed è “autoventilato”. Le stesse fonti sottolineano che “il cuore del Papa regge molto bene”. Nel pomeriggio di oggi sarà diffuso un nuovo bollettino con aggiornamenti medici. Si apprende anche che il riposo assoluto che è stato prescritto al Pontefice prevede che non riceva visite, a parte quelle dei diretti collaboratori che gli sottopongono carte e documenti.

