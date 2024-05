Il Papa, ‘sono vicino all’Iran in questo momento difficile’

agenzia

Telegramma di cordoglio a Khamenei per la morte di Raisi

CITTÀ DEL VATICANO, 20 MAG – “Invio le condoglianze per la morte del presidente Ebrahim Raisi, del ministro degli esteri Hossein Amir-Abdollahian e di tutti coloro che sono morti nell’incidente dell’elicottero di ieri. Affidando le anime dei defunti alla misericordia dell’Onnipotente e con le preghiere per coloro che piangono la loro perdita, soprattutto le loro famiglie, invio l’assicurazione della vicinanza spirituale alla Nazione in questo momento difficile”. E’ il telegramma di cordoglio per la scomparsa del presidente dell’Iran, Ebrahim Raisi, inviato da papa Francesco al Grande Ayatollah Sayyed Ali Hosseini Khamenei, Guida suprema della Repubblica Islamica.

