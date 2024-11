Il Papa, spesso programmi di scuola asserviti alla politica

agenzia

"State attenti alle ideologie di turno","Educare è un avventura"

CITTÀ DEL VATICANO, 09 NOV – “La globalizzazione attuale comporta un rischio per l’istruzione, cioè l’appiattimento su determinati programmi spesso asserviti a interessi politici ed economici”. Lo ha sottolineato Papa Francesco nell’udienza ai membri del Patto educativo globale. “Questa uniformità – ha proseguito Papa Francesco – nasconde forme di condizionamento ideologico, che falsificano l’opera educativa, rendendola strumento per fini ben diversi dalla promozione della dignità umana e dalla ricerca della verità”. “L’ideologia rimpiccolisce sempre, non ti permette di svilupparti”, “per questo state attenti a difendersi dalle ideologie di turno”. Per il Papa “non possiamo cambiare il mondo se non cambiamo l’educazione”. Poi il Pontefice ha ricordato “un proverbio africano” che afferma che “per educare un bambino serve un intero villaggio: costruiamo dunque un ‘villaggio dell’educazione’, dove condividere l’impegno a promuovere relazioni umane positive e culturalmente valide”. “Educare è un’avventura, una grande avventura”, ha concluso il Papa.

