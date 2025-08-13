Il Papa, udienza in Aula, “ci proteggiamo dal caldo estremo”

agenzia

Nel pomeriggio il Pontefice si trasferirà a Castel Gandolfo

CITTÀ DEL VATICANO, 13 AGO – Papa Leone è arrivato nell’Aula Paolo VI per l’udienza generale. Prima della catechesi ha salutato i fedeli in diverse lingue spiegando che oggi l’udienza si terrà in più luoghi. “Cerchiamo di proteggerci da sole e dal caldo estremo”, ha detto aggiungendo: “Grazie per essere venuti, benvenuti a tutti”. L’udienza generale è stata spostata all’interno a causa del grande caldo a Roma. I fedeli che non hanno trovato posto nell’Aula Nervi seguono l’udienza, attraverso un maxischermo, dalla basilica di San Pietro. Altri, sfidando la temperatura, sono invece rimasti nella piazza. Nel pomeriggio il Pontefice si trasferirà a Castel Gandolfo. Secondo quanto si apprende. dovrebbe lasciare il Vaticano intorno alle 16.30 per arrivare a Villa Barberini, dove trascorrerà circa una settimana tra riposo e celebrazioni, intorno alle 17.

