Il Papa, un buon genitore deve sapere dire anche ‘no’

agenzia

"Lo stesso vale per gli insegnanti con gli alunni"

CASTEL GANDOLFO, 17 AGO – Il Papa invita a “rimanere fedeli alla verità nella carità” anche se questo può costare. “Pensiamo, ad esempio, al prezzo che deve pagare un buon genitore – ha detto Leone XIV all’Angelus da Castel Gandolfo -, se vuole educare bene i suoi figli, secondo principi sani: prima o poi dovrà saper dire qualche ‘no’, fare qualche correzione, e questo gli costerà sofferenza. Lo stesso vale per un insegnante che desideri formare correttamente i suoi alunni, per un professionista, un religioso, un politico, che si propongano di svolgere onestamente la loro missione, e per chiunque si sforzi di esercitare con coerenza, secondo gli insegnamenti del Vangelo, le proprie responsabilità”.

