Il Papa, ‘vivrò la Pasqua come posso’

Visita a Regina Coeli. 'Quest'anno non posso fare lavanda piedi'

ROMA, 17 APR – “Come posso”: così il Papa ha risposto ai giornalisti che, all’uscita dal carcere di Regina Coeli, gli hanno chiesto come vivrà questa Pasqua. “Ogni volta che entro in un posto come questo mi domando perché loro e non io”, ha detto ancora. Papa Francesco, nella visita al carcere di Regina Coeli, ha espresso il suo desiderio di essere presente tra i detenuti: “A me piace fare tutti gli anni quello che ha fatto Gesù il Giovedì Santo, la lavanda dei piedi, in carcere”. E ha aggiunto: “Quest’anno non posso farlo, ma posso e voglio essere vicino a voi. Prego per voi e per le vostre famiglie”. Al termine di un momento di preghiera, il Papa ha salutato individualmente ciascuno dei detenuti nella Rotonda. Infine, ha rivolto nuovamente la parola ai presenti per pregare insieme il Padre Nostro e impartire loro la sua benedizione. La visita è durata circa 30 minuti.

