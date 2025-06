Il Papa,si aprano vie riconciliazione ovunque c’è guerra

agenzia

Governanti abbiano coraggio compiere gesti distensione e dialogo

CITTÀ DEL VATICANO, 08 GIU – “Ed ora, per intercessione della Vergine Maria, invochiamo dallo Spirito Santo il dono della pace”, ha detto papa Leone XIV alla recita del Regina Caeli, al termine della messa di Pentecoste in Piazza San Pietro. “Anzitutto la pace nei cuori – ha affermato -: solo un cuore pacifico può diffondere pace, in famiglia, nella società, nelle relazioni internazionali”. “Lo Spirito di Cristo risorto apra vie di riconciliazione dovunque c’è guerra; illumini i governanti e dia loro il coraggio di compiere gesti di distensione e di dialogo”, ha aggiunto il Pontefice.

