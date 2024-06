«Il Pd molto bene in Italia ma non bene in Sicilia, bisogna aprire una riflessione»: Enzo Bianco apre il dibattito nei Dem

elezioni europee

L'ex ministro e sindaco di Catania ha commentato l'esito delle Europee

«Il risultato complessivo del Partito democratico in Italia va oltre ogni aspettativa. La percentuale stimata nei sondaggi era sensibilmente inferiore, attorno al 20%, è andata bene, molto meglio del previsto».

Così il presidente nazionale dei LiberalPd Enzo Bianco ha commentato, in un’intervista in una televisione privata, il risultato del Partito democratico alle elezioni europee. «A questo risultato – ha aggiunto – concorrono una serie di ragioni. Sicuramente Schlein che si è spesa con una generosità e con un impegno straordinari. Io non sempre sono d’accordo con lei, vengo da un’altra impostazione, ma devo però dire con schiettezza che Elly Schlein l’ho vista in giro per tutta Italia, e anche qui in Sicilia, più volte, con impegno e generosità. Però guardiamo bene com’è andata, per esempio – ha sottolineato Bianco – un contributo veramente molto importante lo hanno dato i sindaci del Partito democratico che hanno partecipato a queste elezioni. In Italia di gran lunga la persona più votata è Antonio Decaro, il sindaco di Bari e presidente dell’Anci, che ha avuto un numero di voti incredibile. Ma bene hanno fatto anche il sindaco di Firenze, Nardella; quello di Pesaro, Ricci e il primo cittadino di Bergamo, Gori. Abbiamo saputo offrire, governando le città, un esempio di buona amministrazione che è stata premiata dai cittadini».