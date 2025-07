Il Piemonte vara una legge per regolare l’intramoenia

agenzia

Presentata dal leghista Icardi, ex assessore alla Sanità

TORINO, 15 LUG – Il Consiglio regionale del Piemonte ha approvato oggi a maggioranza una legge per “uniformare l’esercizio dell’attività libero-professionale intramuraria sul territorio regionale”. Il provvedimento è stato presentato dal consigliere leghista Luigi Icardi, ex assessore alla Sanità. “Si tratta – ha spiegato Icardi in Aula – di una legge di sistema, che sarà accompagnata da una delibera di Consiglio contenente i dettagli tecnici: avrà la funzione di regolamento tipo della libera professione intramoenia, cui i regolamenti delle singole aziende sanitarie dovranno uniformarsi”. “Finora infatti – ha sottolineato – le aziende avevano dato interpretazioni soggettive diverse sull’applicazione della norma nazionale. Il nostro obiettivo è armonizzare la procedura per garantire risposte adeguate ai bisogno di salute, ribadendo comunque il primato dell’attività istituzionale e dei Lea” i Livelli essenziali di assistenza. “La normativa nazionale – ha rimarcato il relatore di minoranza Daniele Valle (Pd) – mostra delle carenze, perché era stata pensata per una sanità in cui la via maestra era l’accesso al sistema sanitario ordinario e affrontava l’intramoenia come strumento eccezionale. Oggi l’intramoenia ha assunto altre dimensioni e questa legge mette in capo al Consiglio la potestà di emanare un regolamento che ne disciplina l’esercizio, fissando paletti omogenei per tutto il Piemonte. Per ora abbiamo un testo molto asciutto, la vera discussione sarà sul regolamento”.

