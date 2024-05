Il procuratore nazionale antimafia a Catania: «Il superbonus ha acuito le diseguaglianze, era meglio destinare i soldi a scuole e periferie»

L'INCONTRO

Le riflessioni di Giovanni Melillo sui bonus edilizi che «si risolvono in un trasferimento di soldi pubblici alla proprietà immobiliare»

I bonus da decine di miliardi di euro come quelli per l’edilizia «si risolvono in un trasferimento di soldi pubblici alla proprietà immobiliare, acuendo le diseguaglianze sociali», allora «mi chiedo se non fosse stato più giusto» destinarli allo stesso settore, «ma verso il patrimonio pubblico: le scuole, gli asili nido e le periferie». Lo ha detto il procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo, Giovanni Melillo, nel suo intervento, al Palazzo di Giustizia di Catania, a un incontro che ha preceduto la firma del protocollo distrettuale di attuazione dell’articolo 7 del decreto Caivano alla presenza, tra gli altri, della presidente della commissione parlamentare Antimafia, Chiara Colosimo.