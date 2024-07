Il Senato approva il dl Ricostruzione, ora passa alla Camera

agenzia

Nel testo è confluito il decreto sui Campi Flegrei

ROMA, 31 LUG – Nell’Aula di Palazzo Madama si approva il disegno di legge di conversione del decreto Ricostruzione con 94 sì, 62 no. Il provvedimento, nel quale è confluito durante l’esame al Senato il testo del decreto sui Campi Flegrei, ora passa alla Camera. Nel testo, fra le misure chiave, si prevede il riconoscimento di contributi ai privati che hanno avuto la casa danneggiata da eventi calamitosi. Si elimina la possibilità di accedere ad un contributo per il danneggiamento di beni mobili non registrati, danneggiati dal sisma del 2016. E si prevede che il Commissario straordinario possa riconoscere un contributo commisurato in maniera forfettaria e sulla base del numero e della tipologia dei vani all’interno dei quali erano i beni mobili, nel limite di 3.200 euro per la cucina e di non oltre 700 euro per gli altri vani, fino ad un importo massimo complessivo di 6.000 euro per abitazione. Si accelerano poi le procedure di ristoro nell’ambito degli interventi di ricostruzione privata per far rientrare al più presto le persone nelle proprie abitazioni e si prevedono misure per “promuovere la sicurezza del territorio colpito dall’alluvione” anche liberando le aree di maggiore pericolosità idrogeologica.

