Il Senato conferma fiducia, dl pubblica amministrazione è legge

agenzia

E' l'84/o voto di fiducia posto dal governo

ROMA, 07 MAG – L’aula del Senato ha confermato la fiducia chiesta dal governo sul decreto pubblica amministrazione con 99 voti favorevoli, 70 contrari e due astensioni. Il provvedimento disciplina reclutamento e funzionalità delle pubbliche amministrazioni, su iniziativa della premier Meloni e del ministro della Pubblica amministrazione, Zangrillo. E’ stato approvato dalla Camera lo scorso 23 aprile e ora è convertito in legge. Come ha ricordato in aula la senatrice Susanna Camusso del Pd, è l’84esimo voto di fiducia posto dal governo.

