Il verdetto del Vaticano sulle apparizioni di Medjugorje

agenzia

Giovedì il pronunciamento 'sull'esperienza spirituale'

CITTÀ DEL VATICANO, 16 SET – Dopo i tanti anni di attesa, è in arrivo il pronunciamento della Santa Sede sulle presunte apparizioni mariane di Medjugorje. Sarà reso noto infatti in una conferenza stampa giovedì prossimo, 19 settembre, alle 11.30 il parere del Vaticano su quella che nella convocazione viene definita “l’esperienza spirituale di Medjugorje”: non si parla quindi di “apparizioni” o “visioni”, né tanto meno di “fenomeni soprannaturali”, e questo è già un segnale. Interverranno a darne notizia e spiegazioni il cardinale Víctor Manuel Fernandez, teologo di fiducia di papa Francesco e prefetto del Dicastero per la Dottrina della Fede; mons. Armando Matteo, segretario per la Sezione dottrinale del medesimo Dicastero; Andrea Tornielli, direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione.

