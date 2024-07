Il volo di Salvini fra i pochi a partire, scoppia la polemica

agenzia

Opposizioni attaccano. La Lega replica: 'falsità'

ROMA, 19 LUG – Opposizioni all’attacco di Salvini. A far scattare la polemica un articolo sul sito de La Stampa secondo cui il volo Roma-Milano con a bordo il segretario leghista (e altri politici fra cui il capogruppo Riccardo Molinari e il leader di Nm Maurizio Lupi) è stato l’unico fra quelli nazionali di Ita Airways decollato da Fiumicino nella sua fascia oraria (seppur con circa un’ora di ritardo), nella giornata segnata dal disservizio dei sistemi digitali mondiali. Ma la compagnia sostiene si tratti di una “notizia destituita di qualsiasi fondamento”. Nella stessa fascia oraria – spiega il comunicato – la Compagnia ha operato da Roma Fiumicino un totale di 12 voli. Inoltre, da Roma Fiumicino a Milano Linate sono correttamente partiti 12 voli su un totale di 14 programmati. E anche la Lega interviene: “Il vicepremier e ministro Matteo Salvini ha deciso l’orario di rientro da Roma a Milano ieri sera tardi – fa sapere il partito – e ha acquistato stamattina il volo delle ore 13 con la compagnia Ita in classe economy. I disagi odierni, che hanno interessato scali anche all’estero, non erano evidentemente prevedibili. I legali di Salvini procederanno in tutte le sedi competenti contro le gravi falsità e insinuazioni delle ultime ore”. I Dem annunciano un’interrogazione parlamentare: “Fanno fermare i treni e fanno partire i voli quando tutto sembrerebbe impedirlo: questo è il governo dei fenomeni paranormali”. Angelo Bonelli dei Verdi chiede: “Come è possibile che mentre migliaia di cittadini subivano disagi, l’aereo con a bordo il Ministro sia partito regolarmente?”. Ironico su X il capogruppo Stefano Patuanelli: “E’ l’autonomia differenziatissima”.

