Ilaria Alpi e Miran Hrovatin, un murale li ricorda a Saxa Rubra

agenzia

L'opera di Laika. Rossi: "Strumento di memoria e libertà"

ROMA, 30 MAG – Il sorriso, gli occhiali da sole, microfono in mano e telecamera in spalla, tre enormi rose bianche – una delle quali riporta sui petali la scritta “noi non archiviamo” – e, sullo sfondo, alcune silhouette scure in cammino e la gigantesca scritta ‘Truth’, verità: i volti Ilaria Alpi e Miran Hrovatin tornano al Tg3, sulla facciata della palazzina di Saxa Rubra, a 31 anni alla barbara uccisione a Mogadiscio, in Somalia, in circostanza mai chiarite. E’ il murale realizzato dalla street artist Laika, su iniziativa del sindacato Usigrai, per ricordare a tutti che mancano ancora verità e giustizia. “Il loro esempio – ha sottolineato oggi, all’inaugurazione dell’opera, l’Ad della Rai Giampaolo Rossi – è importante per la funzione del servizio pubblico che ricopre tutte le funzioni, non solo il giornalismo, ma anche chi fa comunicazione e chi ha la responsabilità di governare un’azienda complessa come questa. Credo che sia importante dare questo strumento di memoria attraverso questa immagine, come grande servizio di libertà”. Per il segretario Usigrai Daniele Macheda, “il fatto che siano stati in pochi a raccontare forse ha determinato la possibilità anche di spegnere quegli occhi e quelle voci: se ci fossero stati cento Ilaria e cento Miran quella volta in Somalia, sarebbe stato più complicato anche per chi voleva spegnere quelle voci”.

