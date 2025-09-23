europa
Immunità Salis, Stancanelli: «”Tradimento” dei Popolari. Una sconfitta del Diritto, la Plenaria corregga l’errore»
La posizione dell'eurodeputato siciliano della Lega (Gruppo dei Patrioti)
«La decisione di proteggere l’immunità dell’onorevole Salis rappresenta una sconfitta del diritto e un pericoloso arretramento dei principi di giustizia che dovrebbero guidare le istituzioni europee. Non è accettabile che l’immunità parlamentare venga utilizzata come scudo in vicende che nulla hanno a che vedere con l’attività politica, finendo così per minare la credibilità stessa del Parlamento europeo». Così l’eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (gruppo dei Patrioti), componente della Commissione “Juri” (Affari giuridici) del Parlamento Ue che ha votato contro la revoca dell’immunità a Ilaria Salis.
«Questa scelta – commenta Stancanelli – invia un segnale sbagliato ai cittadini: la legge non è uguale per tutti. È un precedente grave, che rischia di incrinare il rapporto di fiducia tra istituzioni e società civile. Restiamo fiduciosi che la Plenaria saprà correggere questo errore, frutto anche dell'ennesimo "tradimento" del gruppo di Popolari Europei, riaffermando i principi fondamentali dello Stato di diritto e restituendo dignità – conclude l'esponente dei Patrioti – al ruolo del Parlamento europeo».