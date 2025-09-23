Immunità Salis, Stancanelli: «”Tradimento” dei Popolari. Una sconfitta del Diritto, la Plenaria corregga l’errore»

europa

La posizione dell'eurodeputato siciliano della Lega (Gruppo dei Patrioti)

«La decisione di proteggere l’immunità dell’onorevole Salis rappresenta una sconfitta del diritto e un pericoloso arretramento dei principi di giustizia che dovrebbero guidare le istituzioni europee. Non è accettabile che l’immunità parlamentare venga utilizzata come scudo in vicende che nulla hanno a che vedere con l’attività politica, finendo così per minare la credibilità stessa del Parlamento europeo». Così l’eurodeputato della Lega Raffaele Stancanelli (gruppo dei Patrioti), componente della Commissione “Juri” (Affari giuridici) del Parlamento Ue che ha votato contro la revoca dell’immunità a Ilaria Salis.