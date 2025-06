Impugnata sentenza Tribunale Cagliari su decadenza Todde

agenzia

Legali governatrice sarda depositano citazione in Corte appello

CAGLIARI, 26 GIU – Gli avvocati della presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde – Benedetto e Stefano Ballero, Giuseppe Macciotta, Priamo Siotto – hanno depositato nella tarda mattinata in Corte d’Appello a Cagliari la citazione contro la sentenza del Tribunale del capoluogo sarda emessa il 28 maggio scorso sul caso della decadenza della governatrice Todde. In primo grado il collegio presieduto da Gaetano Savona aveva di fatto confermato l’ordinanza-ingiunzione di decadenza di Alessandra Todde, con la quale il Collegio di garanzia elettorale presso la Corte d’appello aveva inflitto 40mila euro di sanzione e trasmesso gli atti al Consiglio regionale, per presunte gravi violazioni nel rendiconto dei finanziamenti e delle spese elettorali per la campagna elettorale del 2024. In giornata è anche attesa la seduta della giunta regionale straordinaria, che delibererà sul nuovo conflitto di attribuzioni da sollevare alla Corte Costituzionale e che si unirà al primo, la cui discussione è già fissata per il 9 luglio, ma potrebbe essere rinviata.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA