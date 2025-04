In Aula alla Camera parleranno i leader per ricordare il Papa

agenzia

Da Meloni a Schlein e Conte. Nel pomeriggio la commemorazione

ROMA, 23 APR – Da Giorgia Meloni a Elly Schlein, da Giuseppe Conte a Matteo Renzi fino a Maurizio Lupi. Sono diversi i leader che questo pomeriggio interverranno in prima persona alla commemorazione di papa Francesco a Camere riunite. Renzi, Conte e Schlein parleranno in rappresentanza di Iv, M5s e Pd, Meloni prenderà la parola in quanto capo del governo. I partiti sono alle limature finali per decidere chi interviene tra deputati e senatori: allo stato, per FI dovrebbe parlare Maurizio Gasparri, per la Lega Simonetta Matone, per FdI Galeazzo Bignami, per Avs Luana Zanella, per Azione Elena Bonetti.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA