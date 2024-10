In Cassazione 637.487 firme per il referendum sulla cittadinanza

agenzia

'Numeri mostrano che le persone rispondono e si mobilitano'

ROMA, 30 SET – Il segretario di Più Europa Riccardo Magi, insieme ad altri esponenti del comitato promotore del referendum sulla cittadinanza, sta depositando in Cassazione le firme raccolte. “Stiamo depositando 637.487 firme di cittadini che hanno sottoscritto il referendum sulla cittadinanza, 155mila raccolte in sole 24 ore, oltre 9mila persone che hanno dato disponibilità a diventare attivisti digitali per questa campagna, 25 artisti di fama nazionale che hanno usato la loro voce per diffondere il messaggio – spiega Magi interpellato dall’ANSA -. In tempi di sfiducia totale per la politica e di distanza dalle istituzioni non sono solo numeri da record, sono il segno che le persone chiamate a ‘farsi politica’ rispondono e si mobilitano”.

