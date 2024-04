In Fvg le elezioni amministrative in concomitanza con le Europee

agenzia

Via libera dalla giunta regionale all'Election day l'8-9 giugno

TRIESTE, 05 APR – Le elezioni amministrative in Friuli Venezia Giulia si terranno l’8-9 giugno in concomitanza con le elezioni Europee. A dare il via libera all’Election day è stata oggi la giunta regionale. “Le elezioni per la nomina dei sindaci e dei Consigli comunali nei 114 comuni chiamati al voto in Friuli Venezia Giulia si terranno sabato 8 e domenica 9 giugno 2024, in contemporanea con le elezioni per il Parlamento europeo”, afferma l’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti. “Tutte le amministrazioni comunali interessate dal voto – aggiunge – hanno una popolazione inferiore ai 15mila abitanti e pertanto la chiamata alle urne avverrà senza turno di ballottaggio. Per quanto riguarda gli orari, i seggi saranno aperti sabato dalle 15 alle 23 e domenica dalle 7 alle 23, mentre lo scrutinio delle schede per le amministrative si terrà lunedì 10 giugno, a partire dalle 14. Accorpando i due eventi elettorali vengono ridotti al massimo i disagi per gli istituti scolastici, che ospiteranno i seggi, e si ottiene un considerevole risparmio economico”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA