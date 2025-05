In Piemonte dal 2026 il Cup con l’intelligenza artificiale

agenzia

Assessore regionale Sanità al quarto meeting Grandi ospedali

TORINO, 28 MAG – Un nuovo piano socio-sanitario in via di definizione, un Cup regionale potenziato dall’intelligenza artificiale, investimenti per oltre 4,5 miliardi di euro sull’edilizia sanitaria e misure per ridurre le liste d’attesa. Sono le priorità illustrate dall’assessore alla Sanità del Piemonte, Federico Riboldi, durante il quarto open meeting dei Grandi ospedali, all’Industrial Village di Torino, organizzato da Koncept, che riunisce le più importanti strutture ospedaliere pubbliche e private insieme ai maggiori innovatori nel campo della salute, “Il nuovo e atteso piano socio-sanitario è in corso di definizione in questi giorni con tutti i portatori di interesse attraverso audizioni e incontri”, ha dichiarato Riboldi. “Il nuovo Cup integrato all’intelligenza artificiale dal 2026 entrerà a pieno regime con una nuova e innovativa divisione delle prese in carico delle cronicità”. L’assessore ha confermato che il piano prevede “undici nuovi ospedali, quattro rigenerazioni e ampliamenti, novantuno case di comunità e trenta ospedali di comunità, oltre a 43 centrali operative territoriali”. Sulle liste d’attesa, Riboldi ha ricordato che “il Piemonte si sta impegnando con determinazione su più piani, dall’ampliamento delle visite e degli esami extra orario, cioè la sera e nei fine settimana, che porteranno al recupero di oltre 50mila prestazioni entro fine giugno, fino a uno stanziamento importante nel bilancio, che passa dai 25 milioni di euro nel 2024 ai 37 milioni nel 2025”. Sul versante del personale, “il Piemonte nel 2024 ha incrementato la percentuale di spesa del 4,5% rispetto alla media nazionale del 3,2%, per una cifra che vale 2,4 miliardi nel 2024 rispetto ai 2,3 miliardi del 2023 per le assunzioni, come certificato dal Mef per i primi nove mesi del 2024”.

