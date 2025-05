In Piemonte prima legge per sicurezza infrastrutture stradali

agenzia

Assessore Gabusi: "Norma innovativa, ci pone all'avanguardia"

TORINO, 13 MAG – Il Piemonte, prima Regione in Italia, si è dotato di una legge per la gestione della sicurezza delle infrastrutture stradali. Il provvedimento è stato approvato oggi a maggioranza dal Consiglio regionale, con uno stanziamento iniziale di 200mila euro destinati alle Province per gli anni 2026 e 2027. “È una legge innovativa – spiega l’assessore alle Infrastrutture della giunta Cirio, Marco Gabusi -che ci pone all’avanguardia a livello nazionale. Con questo testo offriamo alle Province e alla Città metropolitana di Torino uno strumento concreto per programmare gli interventi prioritari sulla rete viaria, migliorare la sicurezza dei cittadini e ridurre il numero di vittime e feriti sulle strade”. Il provvedimento disciplina nel dettaglio l’ambito di applicazione, individua i soggetti competenti, stabilisce le tempistiche di attuazione e introduce criteri e metodi per la valutazione della sicurezza stradale, i controlli preventivi, le ispezioni periodiche e la formazione del personale incaricato. Entro il 2025 saranno approvate dalla giunta le disposizioni attuative, che definiranno nel dettaglio le modalità operative previste dalla legge.

