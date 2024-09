In Sicilia «le dighe non sono vuote ma piene di sabbia». Le dichiarazioni di Musumeci a Palermo

Gli annunci

Il ministro alla Protezione civile annuncia l'apertura per il prossimo anno della diga Blufi. E torna anche sul tema delle polizze contro i disastri naturali

«Abbiamo progettato il completamento di alcune dighe in Sicilia. Tra queste la diga Blufi, che serve tre province, quelle di Palermo, Caltanissetta e Agrigento e il completamento della diga Pietrarossa, chiedendo al ministero di finanziarla. Quest’ultima sarà inaugurata, spero entro il prossimo anno. Il che significa 40 milioni circa di acqua in più». Così il ministro per la Protezione civile e le Politiche del mare Nello Musumeci parlando a Palermo, al Marina Yachting.