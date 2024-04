Incendi e crisi idrica, Musumeci su emergenze siciliane: «No rimborsi a privati e al lavoro per stato di calamità»

Dichiarazioni

Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare ha affrontato le questioni nel corso della trasmissione "ll Punto"

Dalla crisi idrica al risarcimento per gli incendi in Sicilia senza trascurare il tema delle Europee. Il ministro per la Protezione civile e le politiche del mare Nello Musumeci parla a 360 gradi nel corso di un’intervista alla trasmissione “Il Punto” dell’emittente Telecolor.

«L’obiettivo di FdI per le elezioni europee non è togliere voti alla Lega e a Fi, perché così si indebolirebbe la coalizione, ma convertire gli elettori che hanno votato per le opposizioni e soprattutto fare breccia sull’astensionismo. Penso che il voto non avrà alcuna ripercussione sul governo Meloni, perché l’unica alternativa sarebbe ritornare alle urne», ha affermato il ministro.

Poi sull’emergenza incendi: «Bisogna dire la verità. Dichiarare lo stato di emergenza per gli incendi non significa dare ai privati i rimborsi per le case bruciate, ma significare costruire quella cornice per consentire ai Comuni e alle Regioni di potere agire in deroga e di potere ricevere il rimborso del denaro speso per avere fronteggiato l’emergenza». La questione riguarda gli incendi che a luglio e a settembre dell’anno scorso hanno danneggiato aziende, allevatori, privati cittadini oltre a mandare in fumo decine di ettari di boschi e macchia mediterranea in Sicilia, soprattutto nella provincia di Palermo. «Non esiste una legge che imponga allo Stato di risarcire i danni provocati dal fuoco ai cittadini privati, purtroppo non esiste», ha ancora detto Musumeci.