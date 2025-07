Scandalo urbanistica a Milano, Sala si difende: «Le mie mani sono pulite»

Inchiesta

"Sono giorni confusi. Fatto tutto nell'interesse dei cittadini". Si è dimesso l'assessore Tancredi

“Le mie mani sono pulite”: lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala nel suo intervento durante la seduta del Consiglio comunale sull’inchiesta urbanistica in cui è indagato. “Tutto ciò che ho fatto nell’arco delle due sindacature, di cui ho avuto onere e onore, si è sempre esclusivamente basato sull’interesse dei cittadini e delle cittadine. Non esiste una singola azione che possa essere attribuita a mio vantaggio”. “È un momento delicato”, ha aggiunto. “Sono giorni confusi in cui tutto sembra diventare oscuro, le certezze sembrano vacillare e anche le fisionomie più note sembrano confondersi. Ed è per questo che io voglio essere chiarissimo”. “Certa politica” che ha “comportamenti sgraziati” sta “commendo un errore”, ha poi detto Sala, aggiungendo che se questo viene fatta per ottenere “una fotonotizia” sulle pagine locali va bene, ma “se lo fate per destabilizzarmi non avete possibilità, nella vita ho affrontate cose cento volte più gravi”.

“Al consigliere Marcora, che ha ritenuto di avere un momento di fama postando una mia foto in versione da galeotto, voglio dire che ho segnalato il suo gesto ai vertici del suo partito, al presidente del Consiglio e al presidente del Senato”. “Quello che mi hanno risposto – ha detto il sindaco – lo tengo per me. Ora starò a vedere. Se la forza politica a cui lei ha aderito le farà fare carriera, vorrà dire che condivide e appoggia il suo comportamento. Se ciò non avverrà, il partito che governa la nostra nazione ha un minimo rispetto istituzionale e ci tiene”.