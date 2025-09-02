Inchieste urbanistica, il 16/9 tavolo con le ‘famiglie sospese’

agenzia

Alla prima riunione in Prefettura ci sarà anche il sindaco Sala

MILANO, 02 SET – Si terrà il 16 settembre alle 16 nella sede della prefettura di Milano la prima riunione del tavolo istituzionale per cercare di risolvere la situazione delle ‘famiglie sospese’, che hanno comprato casa ma non riescono ad entrarne in possesso a causa del blocco derivato dalle inchieste sull’urbanistica. Alla prima riunione parteciperanno, oltre agli esponenti del Comitato Famiglie sospese, il sindaco Giuseppe Sala e il prefetto Claudio Sgaraglia. “Dopo 409 giorni di blocco dell’urbanistica, arriva finalmente il tavolo di lavoro che coinvolgerà amministrazione, governo e cittadini, con l’obiettivo di trovare una soluzione per le centinaia di famiglie milanesi ferme da oltre un anno – spiega in una nota il portavoce del Comitato Filippo Maria Borsellino -. Speriamo sia il passo decisivo per sbloccare la nostra situazione. Per molti di noi la vita diventa ogni giorno più difficile: affitti non previsti, mutui e prestiti da ripagare, famiglie che intanto si allargano ma che vivono ancora in monolocali. Ci auguriamo di diventare finalmente una priorità per l’amministrazione e per il governo, che insieme possono e devono dare risposte concrete”. Le famiglie hanno fatto poi appello anche alla giustizia e hanno chiesto un incontro con il presidente del Tribunale di Milano, Fabio Roia. “Non chiediamo un ‘liberi tutti’. Chi ha sbagliato è giusto che paghi. Ma i cantieri vanno sbloccati. Vanno sbloccate le nostre vite”, ha rimarcato Borsellino.

