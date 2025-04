Iniziata messa per funerali del Papa, cinquemila concelebranti

agenzia

Rito presieduto da cardinal Re, decano del Collegio cardinalizio

CITTÀ DEL VATICANO, 26 APR – Cominciati i funerali di Papa Francesco. La messa esequiale, dopo i riti iniziali, è ora alla liturgia della Parola. La prima lettura in inglese, il salmo cantato in latino, la seconda lettura in spagnolo. Il passo del Vangelo è tratto da quello di Giovanni. La processione di cardinali e vescovi ha introdotto l’inizio della messa esequiale per papa Francesco, sul sagrato della Basilica di San Pietro. La Liturgia Esequiale è concelebrata in primo luogo dai cardinali e dai patriarchi delle Chiese Orientali, e presieduta dal decano del Collegio cardinalizio, cardinale Giovanni Battista Re. Sono circa cinquemila tra cardinali, vescovi e sacerdoti, coloro che concelebrano la messa esequiale di Papa Francesco. I cardinali presenti sul sagrato di Piazza San Pietro e concelebranti sono 220. Sul sagrato della Basilica è presente anche l’icona mariana della Salus Populi Romani, tanto cara al Pontefice defunto. Al termine della solenne Celebrazione Eucaristica hanno luogo l’Ultima Commendatio (ultima raccomandazione) e la Valedictio (commiato). Il cardinale vicario per la diocesi di Roma guida la supplica della Chiesa di Roma. Quindi i patriarchi, gli arcivescovi maggiori e i metropoliti delle Chiese metropolitane “sui iuris” orientali cattoliche, si recano davanti al feretro per la supplica delle Chiese Orientali. Poi il cardinale decano asperge con l’acqua benedetta la salma del Pontefice defunto e la incensa. Il feretro di papa Francesco viene quindi traslato su una ‘papamobile’ per le vie di Roma fino alla Basilica di Santa Maria Maggiore per la sepoltura e la tumulazione.

