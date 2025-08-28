Insulti sessisti a candidata di FdI, ‘siamo ancora indietro’

agenzia

Consigliera comunale ad Ancona: "farò denuncia"

ANCONA, 28 AGO – Angelica Lupacchini, consigliera comunale ad Ancona di Fratelli d’Italia e candidata alle elezioni regionali, ha ricevuto un insulto sessista e lo ha pubblicato sul proprio profilo. “Ogni insulto ricevuto è un segno che siamo ancora indietro – scrive Lupacchini – Ma io lo trasformo in energia: apro la mente, accolgo, imparo. La politica non deve ridurre le donne al silenzio, deve dar loro voce. E la mia voce è un viaggio che non si ferma”. Lupacchini annuncia inoltre che procederà per vie legali nei confronti degli autori degli insulti (in un altro commento si legge “mi ucciderei se avessi una figlia come te…”). “Chiedo a tutti di non restare indifferenti di fronte a queste derive. – conclude Lupacchini – Il rispetto deve tornare a essere il fondamento del vivere civile e della vita pubblica. Trasformiamo insieme l’odio in un impegno più grande: quello per una politica a misura di persone, capace di guardare avanti”.

