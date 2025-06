Ist.Cattaneo, referendum confermano stabilità degli schieramenti

agenzia

'Ma è azzardato proiettarlo sugli equilibri futuri'

BOLOGNA, 10 GIU – “È azzardato proiettare il voto registrato in occasione di questa tornata elettorale su possibili equilibri elettorali futuri tra partiti e aree politiche, ma l’impressione che si ricava continua ad essere quella di una sostanziale stabilità degli allineamenti elettorali registrati in occasione delle politiche del 2022 e delle europee del 2024”. È una prima conclusione a cui giunge l’Istituto Cattaneo che ha analizzato i flussi fra le europee di un anno fa e il referendum. “Il disallineamento tra il voto ai partiti registrato nelle elezioni più recenti e le scelte sui due temi della consultazione referendaria – conclude l’Istituto diretto da Salvatore Vassallo – presentano tendenze molto diverse. I piccoli incrementi rispetto al proprio bacino elettorale storico registrati sulla posizione referendaria da loro sostenuta riguardo al lavoro da Pd, Avs e M5S sono contraddetti dalle grandi perdite subite sulla cittadinanza. In ogni caso, né gli uni né le altre derivano da flussi di voto che sembrano destinati a replicarsi”.

