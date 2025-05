Italia a Oms, astensione per riaffermare sovranità Stati

agenzia

'Bene che nel testo che non si impongano vaccini e lockdown'

ROMA, 20 MAG – Con l’astensione “l’Italia intende ribadire la propria posizione in merito alla necessità di riaffermare la sovranità degli Stati nell’ affrontare le questioni di salute pubblica. Apprezziamo che questo principio sia stato incluso nel testo dell’Accordo sulla pandemia”. Così l’Italia nelle motivazioni al voto in Commissione del primo Accordo pandemico Oms, pubblicate sul sito della stessa organizzazione. L’Italia, si legge, accoglie “con favore” che si sia specificato che l’Accordo non autorizzi l’Oms a imporre agli Stati di adottare misure specifiche, come vietare o accettare viaggiatori, imporre vaccinazioni o attuare lockdown.

