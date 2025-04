«Basta con la globalizzazione, non inseguiamo questo falso mito. Il mondo oggi chiede più equilibrio». Potrebbe essere l’estratto di un discorso di Noemi Klein, autrice del best seller “No logo” e icona del movimento No Global, disperso e silente nella giungla della nuove emergenze di questo tempo, invece a parlare così è Paolo Zampolli – ormai più che un amico di Donald Trump, molto più che l’imprenditore e diplomatico milanese statunitense d’adozione che presentò Melania al tycoon e bla bla bla, essendo soprattutto nella squadra della Casa Bianca, da inviato speciale del presidente con delega allo sviluppo delle partnership internazionali (un altro inviato speciale è, per dire, quello Steve Witkoff che in questi giorni tumultuosi sta trattando direttamente con tale Vladimir Putin per convincerlo a dire sì alla tregua in Ucraina).

Il sentiment prima del summit Meloni – Trump

Quindi proprio Zampolli può essere l’uomo giusto per parlare del sentiment che accompagnerà l’incontro che la premier Giorgia Meloni avrà giovedì a Washington con il suo “amico” – fors’anche senza virgolette – Trump. Cosa potrà mettere la premier sul tavolo presidenziale, prescindendo dal nodo dell’aumento degli investimenti per la difesa sollecitato dagli Usa? Quale peso avrà il rapporto diretto con l’uomo che sta scompaginando, comunque la si veda, equilibri che sembravano più o meno consolidati?Zampolli risponde con schiettezza, con un pragmatismo che lo rende più americano che italiano, pochi sofismi e tanta concretezza. In questo colloquio telefonico senza orari – «Io dormo tre al giorno, tu invece?» – su una sola cosa il delegato di Trump si fa prudente, filosofeggia da doroteo di antica memoria e di provato uso di mondo, ovvero quando misura le parole e i tempi sull’atteso ambasciatore statunitense in Italia, Tilman Fertitta: «Sarà lui la cerniera tra Stati Uniti e Italia – scandisce – ha la giusta esperienza per ricoprire questo ruolo e insieme con il ministro Antonio Tajani farà un grande lavoro». Insomma, nessuna possibilità di sovrapposizione di ruolo, anche perché l’incarico affidato a Zampolli («Sono onorato di servire il presidente», dice lui) non ha limiti territoriali, la delega è così ampia da farlo una volta di più cittadino del mondo. «Quella costruita attorno alla Casa Bianca è una grande squadra, in cui non possono esserci gelosie», rimarca.Punto e a capo. Adesso c’è da dire della visita di Meloni a Washington. «Un’occasione straordinaria per l’Italia. Ma vi rendete conto che sarà la sola leader a essere stata già quattro volte faccia a faccia con il presidente degli Stati Uniti, colui che vuole aprire una nuova golden age, un’età dell’oro, non soltanto per l’America?».

La connection Italia – Usa

Magari. Ma l’Italia, appunto? «L’Italia ha già una connection importante con gli Stati Uniti e questo rapporto può essere ulteriormente esaltato in questa fase. Faccio un solo esempio, legato alle attività negli States che ha Fincantieri, non proprio un’azienda marginale (ride, nda), per le commesse che ha e potrebbe avere ancora per la costruzione di navi: Fincantieri Marine Group dal 1942 ha una propria divisione americana, con base nel Wisconsin, a Marinette, e porta avanti progetti di grande portata. E poi il terminal Msc a Miami, un’attività di “tutoraggio” per l’industria del mare, insomma c’è tanto da fare insieme già soltanto in questo campo».Su queste basi la “signora Meloni” (così la cita ripetutamente Zampolli nel corso del colloquio) può aprire discorsi necessariamente più ampi che passano intanto dalla “maglietta” che la premier vuole indossare per sé e quindi anche per il Paese: essere una sorta di “ambasciatrice” dell’Europa alla Casa Bianca oppure, con minori sforzi equilibristi, fare una scelta di campo e guardare più all’altra parte dell’Oceano che alle stanze di Bruxelles? L’Italia first sulla scia dell’America first, slogan che può suonare come rivendicazione ma anche come minaccia?

America first, America only

Proprio sull’America first Zampolli diventa tranchant: «Sì America first, Amarica only, ma nell’interesse di tutti. La globalizzazione ha creato enormi squilibri nel mondo (qui torna alle mente Noemi Klein, pur con tutt’altre declinazioni del concetto, nda), per esempio ha soltanto impoverito l’Africa, vista come terra di conquista per fare razzia delle sue enormi risorse. Noi lavoriamo a una golden age (di nuovo, nda) che parta dall’America per arrivare fin lì, fino all’Africa. Dove la Cina s’è un po’ troppo allargata». Pausa voluta e cercata, per poi riprendere: «Sì, la Cina s’è allargata, continua a costruire centrali a carbone e gli altri, anche gli Stati Uniti, devono fermarsi? Non è allora giusto mettere un punto e mettersi al tavolo e ridiscutere degli equilibri?». L’interrogativo è retorico e giova a Zampolli per esemplificare la politica dei dazi dell’amministrazione Trump e in particolare il muro contro muro tra Washington e Pechino, con l’Europa – rectius, ciò che potrebbe restarne – vaso di coccio tra vasi ferro.

Come la questione Ucraina

In fondo è lo stesso ragionamento che i Trump’s boys usano per la guerra in Ucraina: «Il mio presidente vuole solo la pace, lui non ha mai fatto una guerra e non vuole che continui una guerra stupida (testuale, nda) in cui muoiono migliaia di poveri ucraini ogni giorno. Bisogna sedersi al tavolo e Trump è l’unico che può farlo con Putin di fronte, perché è determinato a raggiungere un’intesa. Il mondo accetti questa visione, Zelensky comprenda quanto è stato importante essere stato ammesso allo Studio Ovale».Evidentemente dall’altra parte dell’Oceano è un dettaglio come sia andato quell’incontro – anche perché Kiev si è subito riposizionata sul progetto della Casa Bianca – mentre è sostanziale l’impegno, questo sì globale, che l’Amministrazione Trump chiede – e lo farà anche giovedì alla premier Meloni – nella lotta alle nuove droghe. Con Zampolli, alla vigilia dell’insediamento di Trump, c’eravamo lasciati con l’allarme sul Fentanyl, pochi mesi dopo c’è una nuova emergenza. «La signora Meloni ha avuto il merito di inserire il tema droga nell’agenda del G7 sotto la sua presidenza. Le va riconosciuto. Oggi all’orizzonte c’è il Captagon, la droga che viene dalla Siria, utilizzata dai terroristi in Medio Oriente nei loro raid sanguinari. È il contrario della droga degli zombie, come la chiamata voi sui media, è uno stimolante ma che ha lo stesso risultato pratico: annulla il cervello».Ecco un punto sul quale la globalizzazione davvero non dovrebbe incontrare distinguo: la lotta ai mercanti di morte. Si potrebbe partire da qui per arrivare chissà dove.