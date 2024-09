Ius scholae, Pd invita Fi a Festa Unità Torino

agenzia

Rossi: "Posizione coraggiosa, li aspettiamo fino all'ultimo"

TORINO, 06 SET – Fratelli d’Italia con il suo assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi sarà presente alla Festa dell’Unità di Torino. Forza Italia invece, invitata a un dibattito sullo Ius Scholae, finora ha declinato. “Noi li aspettiamo – hanno detto il segretario metropolitano Marcello Mazzù e quello regionale Domenico Rossi, presentando la manifestazione, al via oggi. “La posizione del segretario di Forza Italia sullo ius scholae e sull’immigrazione – ha sottolineato Rossi – è forte e coraggiosa. Ci è sembrato giusto invitare i vertici torinesi del partito a un dibattito su questo tema: li aspettiamo, anche all’ultimo momento”. “Nelle prossime ore – ha aggiunto – il gruppo regionale del Pd presenterà in Consiglio regionale un ordine del giorno sullo ius scholae. Vorremmo poterci confrontare su questo tema con il presidente della Regione Alberto Cirio, vicesegretario nazionale azzurro, e con i consiglieri”. Alla Festa dell’Unità di Torino saranno presenti poi esponenti come la vicepresidente del Movimento 5 stelle Chiara Appendino e la senatrice di Italia Viva Silvia Fregolent, “inviti questi tutti accolti – hanno rimarcato Rossi e Mazzù – a riprova della credibilità del Pd di Torino”.

