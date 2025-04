JD Vance e riti Pasqua,si lavora al piano sicurezza per Roma

agenzia

Nelle prossime ore ore un tavolo tecnico in Questura

ROMA, 16 APR – Roma si prepara alla visita del vicepresidente degli Stati Uniti JD Vance, atteso per il weekend di Pasqua nella Capitale. Le misure di sicurezza verranno messe a punto nelle prossime ore in Questura in un tavolo tecnico in cui verrà predisposto tutto il Piano per le celebrazioni e gli eventi organizzati per le festività pasquali. La visita del vicepresidente americano dovrebbe durare tre giorni, da venerdì a domenica. Tra gli appuntamenti in programma un incontro venerdì a Palazzo Chigi con la premier Giorgia Meloni.

