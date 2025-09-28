Sfoglia il giornale

Kiev, centinaia di droni e missili russi sull’Ucraina

'Distrutti palazzi residenziali, si contano vittime civili'

Di Redazione |

KIEV, 28 SET – La Russia ha lanciato “centinaia di droni e missili” nella notte contro l’Ucraina. Lo ha annunciato il ministro degli Esteri, Andriy Sybiga su X. “La Russia – si legge – ha lanciato un nuovo massiccio attacco aereo sulle città ucraine mentre la gente dormiva. Ancora una volta, centinaia di droni e missili hanno distrutto palazzi residenziali causando vittime civili”.

