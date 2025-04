La bara aperta del Papa portata dai sediari

agenzia

Campane a morto a San Pietro per la traslazione

CITTÀ DEL VATICANO, 23 APR – Il Papa viene traslato da Casa Santa Marta alla basilica, passando per Piazza San Pietro, sulla bara aperta trasportata dai sediari. Erano queste le persone che nel passato portavano il Papa sulla sedia gestatoria. Da decenni, ovvero dai tempi di Giovanni Paolo I, trasportano il Papa in pratica solo nell’occasione della morte, e per il resto sono adibiti ad altri compiti. Le campane suonano a morto a Piazza San Pietro e l’antifona dal Salmo 22, cantata in latino, accompagna la processione, nel rito della traslazione della salma del Papa, da Casa Santa Marta alla Piazza.

