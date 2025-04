agenzia

E' stata rispettata la sua volontà

CITTÀ DEL VATICANO, 23 APR – La bara di Papa Francesco nella basilica vaticana è stata deposta davanti all’Altare della Confessione. E su una piccola pedana leggermente inclinata, posta su un tappeto a terra, e non sul catafalco come è sempre avvenuto nel passato. Sono state in questo senso rispettate le volontà del Papa.

