La Cgil annuncia una campagna di mobilitazione in Sicilia contro il governo regionale: «Stanchi di una politica come spartizione di potere»

LA PROTESTA

L'intervento del segretario regionale aprendo l’esecutivo del sindacato

Dalla sanità alla gestione dei rifiuti e del problema dell’acqua, dalle mancate politiche di sviluppo dell’apparato produttivo all’acquiescenza rispetto a un governo nazionale che penalizza continuamente il Mezzogiorno e la Sicilia con misure che non ne favoriscono la crescita: è lungo l’elenco dei campi in cui, secondo la Cgil Sicilia, il governo regionale ha mostrato totale inadeguatezza». Lo ha detto il segretario generale della Cgil siciliana, Alfio Mannino, aprendo l’esecutivo regionale del sindacato. Ha parlato di «linea politica inconsistente di un esecutivo che si limita ad amministrare e male l’esistente e che ha abdicato dal ruolo di soggetto programmatore in favore della pura gestione, che spesso sconfina con clientelismo e favoritismi per l’affermazione di posizioni di potere». Tanto che la Cgil annuncia l’avvio di una nuova stagione di mobilitazione, «mirata anche sostenere le proposte e richieste sindacali – ha sottolineato Mannino – per una nuova fase di sviluppo della Sicilia, affinché si aprano prospettive concrete di occupazione per i giovani, per le donne, per tutti i siciliani».

Obiettivo anche rilanciare il dialogo con le altre forze sindacali e le associazioni del campo progressista che ha portato già nella scorsa stagione a molte iniziative comuni. «La battaglia contro l’autonomia differenziata – ha detto Mannino – entrerà nel vivo e la Cgil metterà in campo tutte le iniziative possibili affinchè la vittoria del sì al referendum abolisca una misura destinata a fare retrocedere la Sicilia».