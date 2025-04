La Cina esprime cordoglio per la morte del Papa

agenzia

Lo riferisce il ministero degli Esteri

PECHINO, 22 APR – La Cina esprime “il suo cordoglio” per la morte di Papa Francesco. Lo riferisce il ministero degli Esteri. “Negli ultimi anni, la Cina e il Vaticano hanno mantenuto contatti costruttivi e hanno condotto scambi amichevoli”, ha affermato il portavoce del ministero degli Esteri Guo Jiakun, in quello che è il primo commento ufficiale di Pechino sulla scomparsa di Papa Bergoglio. La Cina “è disposta a compiere sforzi congiunti con il Vaticano per promuovere il continuo miglioramento delle relazioni” bilaterali, ha aggiunto Guo nel briefing quotidiano. Repubblica popolare e Santa Sede non hanno rapporti diplomatici ufficiali, visto che il Vaticano è l’ultimo Stato europeo che riconosce ancora Taiwan, considerata però da Pechino parte “sacra” e “inalienabile” del suo territorio e da riunificare anche con la forza, se necessario.

