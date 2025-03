agenzia

E' in condizioni stabili da due settimane

ROMA, 22 MAR – “Il Papa sarà dimesso domani, in condizioni stabili ormai da due settimane. Il periodo di riposo a Casa Santa Marta continuerà e il Pontefice sarà in convalescenza per almeno due mesi”. Lo ha spiegato il prof. Sergio Alfieri, responsabile dell’equipe medica che ha in cura il Pontefice al Policlinico Gemelli.

