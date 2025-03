La destra attacca, ‘piazza Ue con i soldi del Campidoglio’

agenzia

Il Comune, 'iniziativa legittima, palco e pulizie come sempre'

ROMA, 18 MAR – La manifestazione pro-Europa di sabato scorso a Piazza del Popolo a Roma ha lasciato dietro di sé una coda di polemiche: le ha sollevate il centrodestra, che accusa il Campidoglio di aver finanziato con i fondi comunali una manifestazione considerata di parte e annuncia esposti. Dall’altro lato c’è il Comune di Roma guidato dal dem Roberto Gualtieri che non nega, e anzi rivendica: eravamo l’ente organizzatore e la manifestazione era bipartisan, con tanto di sindaci del centrodestra. Ma non basta a placare le proteste: venerdì si terrà una seduta della commissione capitolina di Controllo, e probabilmente i toni non saranno pacati. L’argomento – l’Europa, il riarmo, il rapporto con gli Usa e la Russia – già di per sé spacca le opinioni, per tacere delle coalizioni politiche. A soffiare sulla brace ci ha pensato un articolo pubblicato da ‘Il Giornale’ con un titolo parecchio diretto: “Sinistra a scrocco in piazza del Popolo. Sit-in di Serra e vip pagato dal Comune: spesi 270 mila euro”. Articolo in cui peraltro si dà conto della pulizia della piazza, affidata alla municipalizzata Ama, e della gestione dei servizi in capo a un’altra controllata comunale, la Zètema. “La Lega – annuncia il Carroccio – è pronta a presentare un esposto e ad agire in tutte le sedi. Una iniziativa della sinistra può essere pagata da tutti i contribuenti?”. Stesso tenore da Forza Italia e FdI. In Campidoglio, in realtà, nessuno nega nulla. Anzi, già nell’articolo fonti comunali confermavano quella che ritengono essere stata una iniziativa del tutto legittima. Ragioni ribadite oggi dalla presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli (Pd): quella di sabato è stata “una legittima iniziativa di Roma Capitale per difendere i valori condivisi dell’Europa”. Roma Capitale “come in tante altre occasioni simili e come si fa in tutte le città per eventi sull’Europa – prosegue Celli – è stata l’Ente organizzatore, affidandosi a Zètema per l’allestimento tecnico, quindi mettendo a disposizione il palco e attenendosi al piano safety definito con la Questura. Inoltre, le aree sono state pulite e risistemate, come avviene dopo ogni manifestazione analoga o evento pubblico”.

