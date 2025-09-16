La mamma di Willy, vivere senza odio con la pace nel cuore

agenzia

'Grazie presidente, nel nostro dolore sentito abbraccio Italia'

ROMA, 16 SET – “Un grande onore per me stare qui davanti a lei in questa piazza. Qui, dove Willy ha lasciato il suo cuore. Nel nostro grande dolore abbiamo sentito l’abbraccio dell’Italia intera e il conforto. Vi voglio ringraziare per onorare la sua memoria “. Così Lucia Monteiro Duarte, si è rivolta al presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia a Colleferro a cinque anni dell’uccisione di Willy. “Willy – ha aggiunto visibilmente commossa – non sia ricordato come eroe ma come un ragazzo semplice e amico di tutti. Il nostro messaggio, quello che stiamo portando avanti da cinque anni, è vivere la vita con la pace nel cuore, senza odio. Perché l’odio e la vendetta portano sempre ad altro dolore e impediscono di vedere le cose belle”

