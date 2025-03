La nuova Repubblica, restyling dal 5 marzo in edicola e digitale

agenzia

Orfeo: "Declinazione contemporanea al progetto originario"

ROMA, 03 MAR – Nuove firme e nuove idee per leggere il mondo: sono questi i principi che hanno guidato il lancio della nuova Repubblica in edicola e digitale da mercoledì 5 marzo. Un progetto che segue il rinnovamento del sito e dei contenuti avvenuto nei mesi scorsi con la nuova direzione di Mario Orfeo e che nel 2026 vedrà l’anniversario dei 50 anni dalla fondazione del quotidiano. “Repubblica si rinnova per dare una voce nuova e una declinazione contemporanea al progetto originario – dichiara Orfeo – continuando a essere uno strumento imprescindibile nello sviluppo di uno spirito critico e della libertà di pensiero. Un giornale che non è solo un autorevole quotidiano nazionale, ma un motore di sviluppo nel dibattito economico e sociale del paese”. La nuova Repubblica – si spiega in una nota – presenterà una foliazione aumentata, con un importante incremento della parte Economia, quasi raddoppiata, un maggiore spazio alle sezioni Cultura, Sport, Spettacoli – oltre a due pagine di meteo, recensioni tv, giochi – e l’arrivo di importanti firme tra cui: Massimo Recalcati, Edoardo Prati, Umberto Galimberti, Antonio Scurati, Stefano Massini, Paolo Gentiloni, Michela Ponzani, Sandro Piccinini. Novità anche sulla grafica: un nuovo carattere, appartenente alla famiglia del font Eugenio, e nuovi colori per le sezioni del giornale contribuiranno a dare maggiore pulizia e migliorare la leggibilità. Al rinnovamento del quotidiano principale, si accompagna inoltre il restyling del settimanale allegato Il Venerdì che, a partire dalla prossima uscita, presenterà una nuova linea grafica, firme e rubriche inedite. Oltre che in edicola, l’edizione della nuova Repubblica e quelle dei cinque giorni successivi (dal 6 al 9 marzo) saranno offerte gratuitamente, dalle ore 13, in formato digitale agli abbonati al sito di Repubblica. La campagna di comunicazione, a opera di FuoriFormat, vede una declinazione digital, radio, TV, stampa e affissioni digitali Out Of Home in cui diversi soggetti illustrati giocano con il lettore aprendo metaforicamente a nuove idee e libertà.

