La piazza contro il dl sicurezza ‘no allo Stato di paura’

'Siamo 150mila' e sfilano contro 'governo liberticida'

ROMA, 31 MAG – ‘Manganelli fallimento di Stato’. E ancora: ‘Se loro fanno il fascismo, noi faremo la resistenza’. E poi “Contro un governo di fascisti. Hasta la victoria”. Con questi slogan migliaia di persone hanno manifestato nel corteo contro il decreto sicurezza partito da Piazza Vittorio Emanuele a Roma. Sventolando anche bandiere della pace e per la Palestina, i manifestanti con in testa lo striscione “alziamo la testa contro lo Stato di paura”, sfilano contro il governo, fino ad arrivare a piazzale Ostiense. Presente la rete no dl, la Cgil, Avs e Pd, una delegazione del M5s. Molti gli attivisti, tra cui i movimenti ambientalisti e studenteschi, partiti da piazzale Aldo Moro. “Al governo Meloni vogliamo dire che oggi siamo 150mila in piazza a Roma. Abbiamo superato il 14 dicembre”, affermano gli organizzatori del corteo quando i manifestanti hanno superato ora il Colosseo, e stanno per raggiungere piazzale Ostiense, passando per il Celio. “Abbiamo chiesto quanti siamo e di fare il conteggio a chat gpt”, aggiungono dal megafono. “Meloni siamo una marea che ti sta sfidando. Siamo qui contro un governo autoritario, fascista e liberticida”, afferma uno degli organizzatori appartenenti alla Rete no dl sicurezza, Gianluca Peciola.

